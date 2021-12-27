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Ankaragücü 2, Gençlerbirliği 9, Keçiörengücü 16...
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ANKARAGÜCÜ 2, GENÇLERBİRLİĞİ 9, KEÇİÖRENGÜCÜ 16...

Ankaragücü 2, Gençlerbirliği 9, Keçiörengücü 16...

TFF 1. Lig'de ilk yarı sona erdi.

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TFF 1. Lig'de ilk yarı sona erdi. Ligin ilk yarısını Ankaragücü 2., Gençlerbirliği 9., Keçiörengücü ise 16. sırada tamamladı. 

Ankaragücü, 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 39 puanlı lider Ümraniyespor'ur ardından ilk yarıyı averajla B.B. Erzurumspor'un önünde 2. sırayı aldı. Ankaragücü 29 gol atıp, 14 gol yerken ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Gençlerbirliği ise, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 26 puan topladı ve 9. sırada kendisine yer buldu. 23 gol atıp 25 gol yiyen kırmızı-siyahlılar play off potasından 1 puan, küme düşme hattından ise 7 puan uzakta.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve sonradan toparlanan Keçiörengücü ise, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 19 puan topladı ve averajla 16. sırada yer aldı. Küme düşme hattının içinde kalan Keçiörengücü 24 gol atarken 30 gol yedi.

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