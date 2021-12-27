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Kupada 5. tur başlıyor! Ankaragücü ve Ankaraspor sahaya çıkıyor...
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KUPADA 5. TUR BAŞLIYOR! ANKARAGÜCÜ VE ANKARASPOR SAHAYA ÇIKIYOR...

Kupada 5. tur başlıyor! Ankaragücü ve Ankaraspor sahaya çıkıyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Hatayspor-Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Antalyaspor-Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray-Denizlispor (Nef)


29 Aralık Çarşamba:

13.00 Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Afyonspor (Ülker)


 30 Aralık Perşembe:

13.00 Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 Konyaspor-Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Sivasspor-Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

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