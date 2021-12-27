Kupada 5. tur başlıyor! Ankaragücü ve Ankaraspor sahaya çıkıyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
28 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.00 Hatayspor-Menemenspor (Yeni Hatay)
17.00 Antalyaspor-Giresunspor (Antalya)
18.30 Trabzonspor-Boluspor (Medical Park)
21.00 Galatasaray-Denizlispor (Nef)
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Afyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
13.00 Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 Konyaspor-Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Sivasspor-Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
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