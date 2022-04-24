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Sakaryaspor 1. Lig'e yükseldi!
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SAKARYASPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ!

Sakaryaspor 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig’den 3. Lig’e kadar düşen ve 2017-18’de yükseldiği 2. Lig’de de birçok kez play off oynamasına karşın bir türlü 1. Lig’e yükselemeyen Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde özlemini duyduğu başarıyı yakaladı ve 1. Lig’e geri döndü.
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