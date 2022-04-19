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Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!
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FUAT ÇAPA İLE YOLLAR AYRILDI!

Fuat Çapa ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

Samspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir” denildi.
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