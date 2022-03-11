﻿
Yeni Malatyaspor başkanı trafik kazası geçirdi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Yeni Malatyaspor başkanı trafik kazası geçirdi!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. 

945 Okunma

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Genel durumu iyi olan Gevrek, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek, İstanbul'da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." denildi.
 
Sumudica gitti, 160 bin Euro alacak!
YENİ MALATYASPOR 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR 6
Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
İttifak H. Konyaspor - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray A.ş. maç kadroları belli oldu...
İşte Giresunspor - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿