Bülent Korkmaz dönemi bitti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi.



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı.

İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz’ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi.

Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.

İLK ADAY FARIOLI

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli’nin düşünüldüğü öğrenildi.