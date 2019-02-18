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UEFA Başkanı Ceferin'den Kulluk'a teşekkür
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UEFA BAŞKANI CEFERİN'DEN KULLUK'A TEŞEKKÜR

UEFA Başkanı Ceferin'den Kulluk'a teşekkür

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür mektubu gönderdi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür mektubu geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Kulluk, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'i tebrik etti.

2023'e kadar görev yapacak Ceferin'e ikinci dönem için başarı dileğinde bulunan Kulluk'a Ceferin, teşekkür mektubuyla karşılık verdi.

Ceferin mektubunda, Kulluk'a iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederken, futbol ailesinin bütün paydaşlarının yardımıyla bu güzel oyunun korunacağına ve geliştirileceğine olan inancını vurguladı.

Aleksander Ceferin, mektubunda kulübe başarı dileğinde bulundu.
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