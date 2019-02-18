Bakan Kasapoğlu: "İzmir için çok güzel projelerimiz var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir için çok güzel projelerinin olduğunu belirterek, "Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var." dedi.

İzmir ziyareti kapsamında ilk olarak Yeşilyurt'taki Altınordu Kulübü Sait Altınordu Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'nu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile tesislerde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, tesis çıkışında yaptığı açıklamada, Altınordu'nun Türkiye için örnek bir model olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Altınordu'nun sadece sportif değil etik anlamda da iyi futbolcular yetiştirme amacında olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz de her geldiğimizde Altınordu'yu ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin her vilayetinde sporla, futbolla ilgili konuda gündemi Altınordu'ya getiriyoruz. Çünkü Altınordu çok önemli bir model. Altınordu gibi kulüplerin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu noktada bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız. Ben bu manada kulüp başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra ziyaretlerimiz, desteklerimiz devam edecek."

Seçimlere giderken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile bir arada olduklarına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir için çok güzel projelerimiz var. Hem sporun tabana yayılmasıyla ilgili hem de sportif başarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı çok güzel projelerimiz var. İzmir'deki yetenekli sporcularımızın keşfedilmesiyle ilgili projelerimiz mevcut. Bizi izlemeye devam ederseniz, seyahatimiz boyunca konuşmaya devam edeceğiz. İzmir bizim için çok önemli. Bizi izlemeye devam edin inşallah."

Daha sonra Karabağlar Gençlik Merkezine geçen Bakan Kasapoğlu'nu kapıda gençler karşıladı. Merkezdeki atölyeleri gezen Kasapoğlu, söylenen bir türküye eşlik etti, bez torba dikimine yardım etti. Kasapoğlu, merkezdeki bir çocuğun Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine, atölyede bulunan çocukları Ankara'da ağırlayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra merkezin karşısındaki spor salonunda incelemelerde bulundu.