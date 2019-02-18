Pakistan-Hindistan gerilimi krikete sıçradı

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırı sonrası yeniden yükselen Pakistan-Hindistan gerilimi üzerine Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı aldı.

Pakistan medyasındaki habere göre, Hindistan'daki kriket stadyumlarında, kulüp binalarında ve federasyon binalarındaki kriket efsanelerinin fotoğrafları, Pakistan Milli Takımı'nın yer aldığı maç fotoğrafları ve ülkede 2011'de oynanan Dünya Kupası maçlarından görüntüler kaldırılmaya başlandı.

Kaldırılan fotoğraflar arasında kriket efsanelerinden Pakistan Başbakanı İmran Han dışında dünyaca ünlü Şahid Afridi ve Vasim Akram'ın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

2011'de Kriket Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Mohali Stadı'ndaki soyunma odasında bulunan misafir takım fotoğraf albümleri ve maç görüntülerinden Pakistan Milli Takımı'nın yer aldıkları da kaldırıldı.

Rajastan Kriket Federasyonu da "Kriket Yıldızları" galerisinden Pakistanlı oyunculara ait fotoğrafları çıkardı.

Pakistan Süper Ligi'nin resmi ürünlerini üreten Hindistan'ın IMG-Reliance Şirketi de Pakistan Kriket Federasyonuyla (PCB) anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

PCB'den yapılan açıklamada, yeni bir şirketle anlaşılacağı belirtilerek, "Son yaşanan olaylar bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Her zaman sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Tarih bize sporun, özellikle kriketin, toplumlar ve ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü öğretti." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan ve Pakistan milli takımları, 2008'den bu yana uluslararası organizasyonlar dışında maçlara çıkmadı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan açıklama yapmıştı.