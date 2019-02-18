Ozan Kabak çare olamadı

Ozan Kabaklı Stuttgart'ta düşüş sürüyor.
Son galibiyetini geçen yılın Aralık ayında alan kırmızı beyazlılar, haftayı 16’ıncı sırada ve küme düşme hattında tamamladı.
Takımının kötü gidişine rağmen Ozan Kabak, performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde takıma katılan genç futbolcu, 4 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu maçların 3'ünü kaybeden Stuttgart, 1 maçta ise eşitliği bozamadı.
Stuttgart, ligde son olarak Leipzig'e 3-1 yenilse de Alman basını, Ozan Kabak'a ayrı bir parantez açtı.
Yerel gazeteler Kabak için, ''18 yaşında olmasına rağmen sahada bu kadar soğukkanlı olması etkileyici. Savunmada iyi pozisyon alıyor'' ifadelerine yer verdi.
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