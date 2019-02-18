Monaco alt sıralardan kurtulabilecek mi?

Monaco, 2013 yılından beri Fransa Ligi'ni ilk 3'te bitiriyor. Hatta iki sene önce şampiyonluğa da uzanan kulüp, bu sezon hiç beklenmedik bir şekilde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Sezona Leonardo Jardim ile başlayan Monaco, 9 hafta sonunda tecrübeli teknik adamla yollarını ayırıp dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Thierry Henry'yi göreve getirdi. Fakat teknik direktörlükte henüz tecrübesi olmayan Henry, Monaco'yu tarihinin en kötü serilerinden birini yaşattı ve 21. haftada gönderildi. Monaco, 2016-17'de kulübü şampiyonluğa taşıyan Jardim'i aynı sezonda ikinci kez göreve getirdi ve ligin dibinden kurtulmak için tüm yetkileri ona verdi.

Takımı her zaman zirveye oynatan Portekizli teknik adamın bu sezonki en büyük amacı takımı ligde tutmak ve bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak.

Devre arasında da önemli transferler yaparak güçlenen Jardim'in öğrencileri, bu hafta evinde Nantes'ı Atletico Madrid'den kiralık olarak aldıkları Gelson Martins'in golüyle 1-0 yendi. Bu galibiyet Monaco'nun bu sezon evinde aldıkları sadece ikinci galibiyetti.

Bir nefes alan Monaco, 22 puana ulaşarak 16. sıraya yükseldi ve biraz olsun tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Fakat puan farkları birbirine çok yakın. 19. sıradaki Caen'ın 19 puanı var.



Spor yazarlarına göre takımın oyunu gelecek için henüz umut vermiyor ama Martins'in geldiği günden beri sergilemiş olduğu performans takımı tehlikeden çıkartabilir.



CEO da değişti

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Monaco, yönetimsel açıdan da yenileniyor. Kulübün Rus sahibi Dmitry Rybolovlev, Başkan Yardımcılığı ve CEO'luk görevine Oleg Petrov'u getirdi. Vadim Vasilyev'in 'önemli hatalar' nedeniyle gönderilmesinin ardından göreve gelen ve daha çok pazarlama konusundaki işlere bakacak olan Petrov'un daha önce futbol sektöründe bir tecrübesi bulunmuyor.