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TFF yönetimi kulüp başkanlarıyla bir araya geliyor
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TFF YÖNETİMİ KULÜP BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

TFF yönetimi kulüp başkanlarıyla bir araya geliyor

TFF yönetimiyle Süper Lig kulüplerinin başkanları, İstanbul'da buluşuyor. Toplantıda, kulüplerin banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç ele alınacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimiyle Süper Lig kulüplerinin başkanları, yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda, kulüplerin banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

Bankalar Birliği ile Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama geçildi.

Kulüplerin sunduğu bilançoları değerlendirilen ortak komisyon borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturdu.

Futbol Federasyonu yönetimi, toplantıda Kulüpler Birliği üyesi Süper Lig takımlarının başkanlarıyla hazırlanan raporu ele alacak..

Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in de toplantıya katılması bekleniyor.
 
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