Kasımpaşa'da kabus sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor.

Galatasaray karşısında Trezeguet'nin serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Belhanda ve Feghouli'nin (3) gollerine engel olamayarak sahadan farklı mağlup ayrılan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 müsabakadan da puan çıkartamayan İstanbul ekibi, 29 puanda kaldı.

- Son 8 maçta 7 mağlubiyet

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.

Bu süreçte sadece Beşiktaş'ı yenen lacivert-beyazlı takım, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakayı da yitirerek kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

- Mustafa Denizli'ye "istifa" tezahüratları

Kasımpaşalı taraftarlar, lacivert-beyazlı takımın kalesinde gördüğü 4. golün ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, deneyimli teknik adama yönelik "Denizli istifa", "Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi" ve "Mustafa Denizli, kümede tut bizi" şeklinde tezahüratta bulundu.

- Trezeguet'nin 6. golü

Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Galatasaray karşısında fileleri havalandırarak bu sezon ligde 6. golüne imza attı.

Mücadelede sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı savunmaya zaman zaman zor anlar yaşatan 24 yaşındaki Trezeguet, ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Bursaspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.