Osmanlıspor'dan 11 maçta 10 galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor fırtınası sürüyor.

Ligin 22. haftasında dün Kardemir Karabükspor'u Magaye (2) ve Ayuk'un golleriyle 3-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Osmanlıspor, böylece bir diğer başkent ekibi Gençlerbirliği'nin sezon başında yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisini de geçti.

Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde mağlubiyet yüzü de görmedi. Başkent temsilcisi, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligin 11. haftasında 13 puanla 10. sırada yer alan Osmanlıspor, yakaladığı seriyle Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkmak için iddialı konuma geldi.

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Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden başkent ekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u 2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0, Kardemir Karabüskpor'u da 3-0'la geçti.

Ligde son 4 maçta kalesini gole kapatan Osmanlıspor, 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Mor-sarılı takım, haftaya lider Abalı Denizlispor'a konuk olacak. Abalı Denizlispor maçıyla zorlu bir periyoda girecek başkent ekibi, daha sonra Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Hatayspor ve Altınordu ile karşılaşacak.

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Hedef doğrudan Süper Lig

Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, "Osmanlıspor, Osman hocayla ciddi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın devam etmesi ilk 2 hedefi doğrultusunda çok önemli" dedi.

Tribünden izlediği Kardemir Karabükspor maçını ve haftaya oynayacakları Abalı Denizlispor karşılaşmasını değerlendiren Gökçek, "Denizlispor maçına liderlik için çıkma şansımız doğabilir" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Osman Özköylü'den de övgüyle bahseden Gökçek,"Osman hoca zaten bizim camiamıza çok yakın bir kişi. Osmanlıspor'u Süper Lig'e taşıyacağını düşünüyorum."