Milli atlet olimpiyatlarda madalya hedefliyor

Cimnastiğe 8 yaşında başlayan ve bu branşta 14 yılı geride bırakan milli sporcu Ahmet Önder, hedefinin olimpiyatlara katılmak değil, orada madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 21-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası müsabakaları için Ankara'da Artistik Cimnastik Milli Takımı ile kampta bulunan Ahmet Önder, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli cimnastikçi Ahmet, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alamadığını, 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyonun hayallerini süslediğini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ahmet, "Ben hedefimi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için koymadım, olimpiyatlarda madalya almak için koydum. Eğer büyük bir şanssızlık olmazsa kendimi olimpiyat kürsüsünde hayal edebiliyorum. Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası'ndan daha büyük bir organizasyon. Dört yılda bir yapılıyor. Bu da özel olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

2016 Olimpiyatları'na gidememenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan milli sporcu, "Eğer 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılırsam hayallerim gerçekleşecek. Orada da yarışmayı madalya ile sonlandırmak istiyorum." dedi.

"Hedef, takım olarak olimpiyat kotası alabilmek"

Ahmet Önder, Avustralya'daki yarışmanın sezonun ilk müsabakası olacağına dikkati çekerek, "Bu seneki hedefimiz, takım olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek. Avustralya'daki organizasyon bireysel bir yarışma. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi amaçladığımız için bu yarışmalara katılmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Dünya Cimnastik Şampiyonası'nın ekim ayında Almanya'da düzenleneceği hatırlatan Ahmet, "Eğer orada ilk 12 takım arasına girebilirsek, kota alacağız. Geçen yıl yapılan şampiyonada takım olarak dünya 15.'si olmuştuk. Bu demektir ki ilk 12'ye çok yakınız. Sadece bir adım daha ileriye atmamız gerekiyor. İlk 12 takım arasına girebileceğimize inanıyorum. Eminim olimpiyatlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki kampta herkesin çok istekli olduğunu dile getiren Ahmet, "Buradan federasyon başkanımız Suat Çelen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Çünkü hem bizim aldığımız başarılar hem de onların cimnastiği ön plana çıkarma çabalarıyla, bu branş son bir kaç yıldır gerçekten gündem sporlardan biri oldu. Branşımızın böyle tanınması ve örnek alınmamız güzel bir duygu." diye konuştu.

"Bana kalsa her şeyi yiyeceğim"

Milli cimnastikçi, günde 7 saat antrenman yaptığını ve 24 saat bir sporcu gibi yaşadığını anlattı.

Yediklerine ve içtiklerine dikkat ettiğini söyleyen Ahmet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı olmak adına her şeyi yiyemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bile fedakarlık isteyen bir spor. Çok fazla sosyal faaliyet gösteremiyoruz. Her zaman yaşıtlarımızın yaptığı şeylerden fedakarlıkta bulunuyoruz. Zor ama sevdiğimiz için bir sıkıntı olmuyor. Bana kalsa her şeyi yiyeceğim. Tatlı, patates kızartması ve hamburger yiyemiyorum. Bunların zararını göreceğimi biliyorum. Bu da işime gösterdiğim saygı. Haftada bir kaçamak oluyor. Sonuçta biz de insanız. Onları yiyince bana moral ve motivasyon oluyor."