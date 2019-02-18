Göztepe kötü gidişi durduramıyor

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Göztepe, mağlubiyet golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Ligde 22. haftanın ardından 25 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip haftayı averajla 13. sırada geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü ile aynı puana sahip Fenerbahçe ve Bursaspor'un 1 puan önünde bulunuyor.

Son 11 haftada sadece 7 puan

Ligde ilk 11 haftada topladığı 18 puanla Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 8. sırada bulunan Göztepe, daha sonraki 11 müsabakada ise sadece 7 puan alabildi. Sarı-kırmızılı ekip son 11 maçta topladığı 7 puanla ligde MKE Ankaragücü'nden sonra en başarısız ekip konumunda yer alıyor.

Ligde 12 dış saha maçında sadece 6 puanı bulunan Göztepe, 10 deplasman karşılaşmasında 4 puana sahip Akhisarspor'dan sonra en başarısız dış saha performansına sahip.

Kalan 12 maçın 7'si İzmir'de

Sarı-kırmızılı ekip kalan 12 haftanın 7'sinde iç sahada mücadele edecek.

Ligde 22 Şubat Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe daha sonra sırasıyla Atiker Konyaspor (D), Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.