Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, daha sonra oyuna ağırlığını koyarak Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin (3) kaydettiği gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 42'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı da 4-1 kazanmıştı.

- Yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

- Feghouli "hat-trick" yaptı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yapma başarısı gösterdi.

Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Feghouli, müsabakanın 28, 53 ve 68. dakikalarında topu ağlara gönderdi.

Kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapan Feghouli, Galatasaray'da bu sezon bir lig maçında üç gol atan ikinci futbolcu oldu. Henry Onyekuru, 18. haftadaki MKE Anakaragücü maçında "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

Ligde daha önce 2 golü bulunan Cezayirli futbolcu, gol sayısını da 5'e çıkardı.

Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Younes Belhanda ise gol sayısını 3'e çıkardı. Belhanda, geçen hafta Trabzonspor müsabakasında 2 gol atmıştı.

- Terim, Denizli karşısında ilk kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenörlük kariyerinde Mustafa Denizli'ye karşı ligde ilk kez maç kazandı.

Tecrübeli teknik direktörler 23 yıl sonra birbirlerine rakip olurken, Terim yönetimindeki Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim daha önce MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında, Galatasaray ve Kocaelispor'u çalıştıran Mustafa Denizli'ye 5 maçta rakip olmuştu.

Mustafa Denizli'nin takımları, bu maçlardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.