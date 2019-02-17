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Osman Özköylü: "Rakibe saygı duymak zorundasınız"
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OSMAN ÖZKÖYLÜ: "RAKİBE SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Osman Özköylü: "Rakibe saygı duymak zorundasınız"

Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto 1. Lig’in son sırasında bulunan Kardemir Karabükspor, Osmanlıpor’a konuk oldu. Başkentte güneşli bir havada oynanan maç Osmanlıspor’un 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ardından basın mensuplarına maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Zor bir maçtı. Rakibin durumu, ligde bulunduğu yer, aldığı sonuçlar bizim adımıza takımı rehavete soktu. Sahada ciddiyeti, motivasyonu ortaya koymazsanız işler yolunda gitmez. Rakibe saygıyı ve ehemmiyeti vermek zorundasınız. İlk yarı istediğimizin uzağında geçti çok pozisyon bulup çok gol atmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularım konuşmalar sonrasında iyi tepkiler verdi ve 3-0 kazandık. Biz iyi bir takımız, bu oyuncular çok önemli işler yapıyor” dedi.

Haftaya oynanacak Denizlispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özköylü, “Ligin en önemli maçı olacak. Takım olarak motivasyon ve konsantrasyonu ortaya koyarsak bizim yenemeyeceğimiz takıp yok” ifadelerini kullandı.

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