﻿
Cüneyt Çakır Lyon-Barcelona maçını yönetecek
﻿
Site İçi Arama
﻿

CÜNEYT ÇAKIR LYON-BARCELONA MAÇINI YÖNETECEK

Cüneyt Çakır Lyon-Barcelona maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Lyon-Barcelona maçını yönetecek.

226 Okunma

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon ile İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

ETİKETLER
Osman Özköylü: "Rakibe saygı duymak zorundasınız"
Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı
Kayaalp, gözünü yeniden Avrupa'nın zirvesine dikti
İşte Osmanlıspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
7
Mustafa Kaplan: "Altın değerinde 1 puan"
5
Ankaragücü, Akhisar'dan 1 puanı söktü aldı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿