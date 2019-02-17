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Rashad Muhammed'in acı günü
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RASHAD MUHAMMED'İN ACI GÜNÜ

Rashad Muhammed'in acı günü

Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı Norveç'te trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kız arkadaşının ölüm haberini Demir Grup Sivasspor maçından kısa bir süre önce alan Rashad Muhammed’e takım arkadaşları teselli ederken, Fransız oyuncu müsabakanın 63. dakikasında Opseth’in yerine dahil oldu.  

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