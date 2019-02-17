Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1.Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.
Osmanlıspor'u golleri 30. ve 90. dakikalarda Magaye Gueye ve 53. dakikada Eric Mbu Ayuk kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 9. galibiyetini alan Osmanlıspor puanını 47'ye çıkardı. Kardemir Karabükspor'un -1 puanı bulunuyor.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx
Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx
Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih xx, Berkay xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x)
Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)
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