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Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı
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OSMANLISPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1.Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto 1.Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Osmanlıspor'u golleri 30. ve 90. dakikalarda Magaye Gueye ve 53. dakikada Eric Mbu Ayuk kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 9. galibiyetini alan Osmanlıspor puanını 47'ye çıkardı. Kardemir Karabükspor'un -1 puanı bulunuyor.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx

Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx

Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih xx, Berkay xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x)

Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)
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