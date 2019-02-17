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Bursaspor taraftarından protesto
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BURSASPOR TARAFTARINDAN PROTESTO

Bursaspor taraftarından protesto

Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da taraftarlar yönetimi protesto etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bazı taraftarlar, kentteki bir üst geçide astıkları pankartla yeşil-beyazlı yönetimi protesto etti.

Ligin 22. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. Yeşil-beyazlı bazı taraftarlar, Merinos Kavşağı'ndaki bir üst geçide, "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" yazılı pankart astı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı.

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