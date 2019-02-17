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Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti
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MESUT ÖZİL, DİRİLİŞ ERTUĞRUL SETİNİ ZİYARET ETTİ

Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forması giyen Türk asıllı Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti.

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Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, TRT 1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini yakından takip ediyor. 

Dizilere olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteren Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisinin setine ziyarette bulundu.

Özil, yaptığı paylaşımda "Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi" ifadelerine yer verdi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, geçtiğimiz hafta Mesut Özil'i sete davet etmişti.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil TRT dizilerinin hayranı. Sosyal medya hesaplarında sık sık Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid paylaşımları yapıyor. Son paylaşımı karşılıksız kalmadı, Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, Özil'i sete davet etti. pic.twitter.com/3pddydSJQV

— TRT Spor (@trtspor) 13 Şubat 2019
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