Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, TRT 1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini yakından takip ediyor.
Dizilere olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteren Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisinin setine ziyarette bulundu.
Özil, yaptığı paylaşımda "Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi" ifadelerine yer verdi.
Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, geçtiğimiz hafta Mesut Özil'i sete davet etmişti.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil TRT dizilerinin hayranı. Sosyal medya hesaplarında sık sık Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid paylaşımları yapıyor. Son paylaşımı karşılıksız kalmadı, Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, Özil'i sete davet etti. pic.twitter.com/3pddydSJQV— TRT Spor (@trtspor) 13 Şubat 2019
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