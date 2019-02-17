Yanal: "Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, "Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, takımının 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek. Geçmişteki maçlarda Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak oyunu oynadık. Hak ederek kazandık. Bugün de kazansak hak ederek kazanacaktık. Fenerbahçe, bu anlayışta bir problem yaşamayacaktır. Ben Fenerbahçe'ye böyle bir şeyi asla yakıştırmam."

"Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip savunmasıyla bizden 1 puanı aldı"

Atiker Konyaspor'un iyi savunma yaptığını anlatan Yanal, "Bunun için de kenarlarda oyunu hızlı oynamayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmaya çalıştık. Her düşündüğünüz olmuyor. Son dakikada Alper'in pozisyonuna yakın pozisyonlara gitmek lazımdı. Orta yapmak her zaman doğru değil. Bu konuda biraz daha çabamızı eksik gördüm. Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı." diye konuştu.

Hakemlerle ilgili sorular üzerine de Yanal, "Hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla şikayetçi olmadık. Ben, hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, İslam Slimani ve takımın santrforlarıyla ilgili soruya, "Böyle bir sorunumuz ortada. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmalıyız. Biz de düşünüyoruz, tartıyoruz. Fenerbahçe buraları çok rahat geçecektir. Sancısı olmuyor mu, oluyor. Bunu rahatlıkla geçeceğiz." cevabını vererek sözlerini tamamladı.