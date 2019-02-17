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Altay 6 maçtır kaybetmiyor
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ALTAY 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Altay 6 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altay oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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Spor Toto 1. Lig'de dün konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Karafırtınalar, yaptığı açıklamada, zor bir müsabakayı son dakikada da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabaka içinde zaman zaman iyi futbol ortaya koyduklarını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Boluspor tanıdığım ve çekindiğim bir rakipti. İlk 15 dakika maç bizim kontrolümüzdeydi, daha sonra psikolojik olarak geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle yine oyuna hakim olduk. İki topumuz direkten döndü. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son dakikada golü bulduk ve kazandığımız için mutluyuz. Altay'a geleli 3 hafta oldu ve takım üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu da bizim için mutluluk verici. Şimdi bu maçı unutup Giresunspor karşılaşmasına hazırlanacağız."

Üst üste 2 galibiyet

Bu sezon ilk kez üst üste sahadan galibiyetle ayrılan Altay, ligde 6 maçtır kaybetmiyor. Son 6 haftada tüm maçlarda gol atan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sait Karafırtınalar'la çıktığı 3 müsabakada yenilmeyen ve 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 24 Şubat Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak.

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