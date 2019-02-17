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İşte Osmanlıspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 22. haftasında Osmanlıspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Osmanlıspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 22. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Sinan Kurt, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Osman Özköylü

K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , , Batuhan Kurt, , Arif Bostancı

Teknik Direktör: Taner Öcal

Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp, Mustafa Aydın

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