İşte Osmanlıspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Osmanlıspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 22. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Sinan Kurt, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , , Batuhan Kurt, , Arif Bostancı
Teknik Direktör: Taner Öcal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp, Mustafa Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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