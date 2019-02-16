﻿
Mustafa Kaplan: "Altın değerinde 1 puan"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN: "ALTIN DEĞERİNDE 1 PUAN"

Mustafa Kaplan: "Altın değerinde 1 puan"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Akhisarspor ile berabere kaldıkları maçın ardından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

2000 Okunma

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Akhisarspor ile berabere kaldıkları maçın ardından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakayı 10 kişi tamamladıklarını hatırlatan Kaplan, "10 kişi kalmasaydık 3 puan da alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. 10 kişi kaldığımız için daha az üretken olduk. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Buradan altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakanın hakemlerini kutlayan Kaplan, sayılmayan gollerinin ve aleyhlerine verilmeyen penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini kaydetti. Kaplan, maçta önce yaptıkları analizde rakiplerinin pas yüzdesinin yüksek olduğunu, bu nedenle taktik fauller yaptıklarını sözlerine ekledi.

4
Ankaragücü, Akhisar'dan 1 puanı söktü aldı!
Gianni Infantino'dan VAR ve 3 Temmuz açıklaması
Türkiye, ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı
Bakan Kasapoğlu: "Müjdelerimiz olacak"
3
Mustafa Kaplan: "Bende A, B, C planları her zaman olur"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
irfan
16 Şubat 201922:23
kırmızı kart profesyonel bir topçuya yakışmadı. hocam uyarmalısınız. mehmet sak ellerine koluna dikkat etmeli. bu sefer gerekli müdahaleleri az yaptınız. özellikle topçular kırmızı kart konusunda konuşmak lazım. halimizi gordunuz işte.
3
Şakir
16 Şubat 201920:04
Bu takımda Aydın ağır kalır. Üstelik takım 1 kişi eksik iken Aydın'ın girmesiyle 2 kişi eksik kaldık. Bereket maç başladığı gibi bitti. Kolay kart görmenin de önüne geçmek lazım. Pazdan'ın pozisyonu için hakemi uyaran VAR'a yuh olsun. 50 santimden kapalı kola gelen top için "acaba" bile denemez !
2
Serdar06
16 Şubat 201919:11
Hoca hakem düzgün maç yönetseydi sen de oyunu okumada yeterli olsam çok kolay 3 puan alırdık. Verdiğin röportajlarda düzgün konuş. Hakemin yaptıklarını anlat. Sağa sola yaranmaya çalışmadan iyi olur Sen Ankaragücü teknik direktörüsün.
1
Serdar06
16 Şubat 201918:21
Hoca böyle açıklama olur mu? Altın değerinde 1 puanmış. hakem haklıymış. Biraz cesaretli olsan çok kolay 3 puan alırdık. rakıp çok kotüydü. hakem verdiği kartlarla ve aleyhimize çaldığı faüllerle inceden inceye doğradı takımı sesini çıkarmıyorsun. bana göre yanlış yorum yapıyorsun. Yorulmuş takıma 80. dkda ayakta duramayacak kadar kötü Aydını soktun. yazık
﻿