﻿
Ankaragücü, Akhisar'dan 1 puanı söktü aldı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, AKHİSAR'DAN 1 PUANI SÖKTÜ ALDI!

Ankaragücü, Akhisar'dan 1 puanı söktü aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan kritik karşılaşmada, deplasmanda Akhisarspor ile mücadele eden Ankaragücü, ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynadığı maçtan 1 puan çıkardı.

1765 Okunma

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue'nin şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boyd'un kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Regattin'in yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Serginho'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

42. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı. 

İkinci yarı

51 . dakikada ilk sarı kartını ilk yarıda gören Djejde, Josue'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Josue'nin sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi. 

74. dakikada ceza alanı içindeki Onur Ayık'ın aktardığı topla buluşan Sissoko'nun şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kontrol etti. 

89. dakikada Aydın Karabulut'un yaptığı ortada İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı. 

90+2. dakikada Bokila'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu kontrol etti. Bu pozisyonda ceza alanı içindeki MKE Ankaragücü'nden Pazdan'ın topa müdahalesini VAR'dan izleyen hakem Halis Özkahya pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho x (Bokila dk. 81 xx), Barbosa x (Onur dk. 65 x), Regattin x, Josue x, Cikalleshi x Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Musa, Doğukan

Teknik Direktör: Cem Kavçak

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko x (İlhan dk. 72 xx), Boyd x (Aydın dk. 82 xx), Canteros x (Mehmet dk. 55 xx), Djedje x, Sedat x, Orgill x Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kırmızı kart: Djedje (dk. 51) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Serginho, Josue, Fatih (Akhisarspor), Orgill, Mehmet, Onur (MKE Ankaragücü)
 

4
Mustafa Kaplan: "Altın değerinde 1 puan"
Gianni Infantino'dan VAR ve 3 Temmuz açıklaması
Türkiye, ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı
Bakan Kasapoğlu: "Müjdelerimiz olacak"
3
Mustafa Kaplan: "Bende A, B, C planları her zaman olur"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
Usta
16 Şubat 201917:09
Can havliyle saldırmaya çalışan şiddetle puana ihtiyacı olan takım karşısında on kişi kalmışız verilen mücadele takdir edilir ancak maçın adami demeye hazırlandığımız anda Dije gereksiz hareketle kırmızı görüyor belki üç puanla döneceğimiz maçtan bir puanla dönüyoruz bu oyuncunun kulağı iyice çekilmeli erzurum maçı telafisi çok zor aç haline geldi mutlaka iç puan alınmalı aksi halde uykusuz gecelere hazır olun
3
Serdar06
16 Şubat 201917:05
Aydın bu takımda oynamaz. kondisyon sıfır. Hakemler böyle Ank.gücü düşmanlığı yaparsa kümede kalmakta zorlanabilirz. Rizeyi kolluyorlar. Sert tepki göstermeli yönetim. 40 dk 10 kişi oynadık. 95. dk pozisyon penaltı değil. Çünkü çok yakın mesafeden top ele çarpıyor. Pazdan elini ne yapacak. Neresine koyacak.Haftaya Erzurumu yenmemiz gerekir. Yoksa sıkıntı yaşarız
2
Serdar06
16 Şubat 201916:46
Hakem Ankaragücünü katletti. Hoca çıkıyor hakem iyi maç yönetti diyor. Ce ce nın atılması yüzde yüz haksız. İlk gördüğü kart son derece yanlış. A.G. 10 kişi kalıncaya kadar tüm kararları akhisarın lehine verdi. Herşeye faül çaldı akhisarın lehine. Bi de iyi maç yönetmiş. bu hoca hangi maçı izlemiş acaba. Aydın'ın yürüyecek hali yok, koşmayı bırakın. Onu oyuna alıyor.
1
Tesekkurler
16 Şubat 201916:29
Oncelikle bu zir mactan puan alan takimi kutluyorum. Bastan sona muthis mucadele ettik. Ozellikle defanstaki basariyi biraz akilli ve ayaga oynayabilsek 3 puan almak bile mumkundu. Altay yine mukemmel oynadi. Ancak topu oyuna hep yuksek topla ileriye oynadi. Cogu topu rakip aldi ve yeni bir hucum baslatti. Djeje hep siyle iyi boyle iyi diyoruz. İyi paslar da veriyor ama daginik oynuyor. Sari kartlari anlamsizdi. Kendi sahamizdan cikarken topu kisa mesafede rakibe verdi. Rakip bu topla ceza sahamiza girerken kosmaya tereddut ederken top rakip alandayken rakibe son surat gidip sert faul yapinci ikinci saridan kirmizi ile takimi eksik birakti.daha akilli oynasa faydali olacak. Orgil ilerde yanliz kaldi. Onun hizindan istifade edecek defans arkasina top atmayi denemedik bile.p kendi mucadele etti o kadar. Sacho birkac kez sag tarafta bos alan buldu ama hepsini oldurdu. Birkez dogru yapti ondada topa dokunacak kimse yoktu. Aydin son on dk oyuna giriyorsun. Millet yorulmus sen oyuna yeni girmissin bir depar at . 80 dk bulamadigimiz uce uc vb firsat yakaladik hicbirinde ne rakibi gecmek ne sut cekmek hicbiri yok. Yanyana uc adam birbirine pas veremiyor. Tam bir hayalkirikligi Diger futbolcular elinden geleni fazlasiyla yapti. Takim bu kadar kisa surede iyi toparlanmis. Emekleriniz icin tesekkurler. Daha iyi olacagiz.
﻿