Ankaragücü, Akhisar'dan 1 puanı söktü aldı!

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Tesekkurler

16 Şubat 201916:29

Oncelikle bu zir mactan puan alan takimi kutluyorum. Bastan sona muthis mucadele ettik. Ozellikle defanstaki basariyi biraz akilli ve ayaga oynayabilsek 3 puan almak bile mumkundu. Altay yine mukemmel oynadi. Ancak topu oyuna hep yuksek topla ileriye oynadi. Cogu topu rakip aldi ve yeni bir hucum baslatti. Djeje hep siyle iyi boyle iyi diyoruz. İyi paslar da veriyor ama daginik oynuyor. Sari kartlari anlamsizdi. Kendi sahamizdan cikarken topu kisa mesafede rakibe verdi. Rakip bu topla ceza sahamiza girerken kosmaya tereddut ederken top rakip alandayken rakibe son surat gidip sert faul yapinci ikinci saridan kirmizi ile takimi eksik birakti.daha akilli oynasa faydali olacak. Orgil ilerde yanliz kaldi. Onun hizindan istifade edecek defans arkasina top atmayi denemedik bile.p kendi mucadele etti o kadar. Sacho birkac kez sag tarafta bos alan buldu ama hepsini oldurdu. Birkez dogru yapti ondada topa dokunacak kimse yoktu. Aydin son on dk oyuna giriyorsun. Millet yorulmus sen oyuna yeni girmissin bir depar at . 80 dk bulamadigimiz uce uc vb firsat yakaladik hicbirinde ne rakibi gecmek ne sut cekmek hicbiri yok. Yanyana uc adam birbirine pas veremiyor. Tam bir hayalkirikligi Diger futbolcular elinden geleni fazlasiyla yapti. Takim bu kadar kisa surede iyi toparlanmis. Emekleriniz icin tesekkurler. Daha iyi olacagiz.