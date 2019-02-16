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Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 22. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 22. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, , Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Hakan Bilgiç, Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı, Alper Çetin

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