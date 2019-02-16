Hatayspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 22. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, , Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Hakan Bilgiç, Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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