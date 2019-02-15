Gençlerbirliği'nin imdadına "Stancu" yetişti!

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 19. ve 53. dakikalarda Bogdan Stancu kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 22. dakikada Emir Gökçe'den geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 44'e çıkartırken, Tetiş Yapı Elazığspor ise 17 puanda kaldı.
Stat: Şanlıurfa GAP
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz
Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz
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