﻿
Gençlerbirliği'nin imdadına "Stancu" yetişti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İMDADINA "STANCU" YETİŞTİ!

Gençlerbirliği'nin imdadına "Stancu" yetişti!

22. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

889 Okunma

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 19. ve 53. dakikalarda Bogdan Stancu kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 22. dakikada Emir Gökçe'den geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 44'e çıkartırken, Tetiş Yapı Elazığspor ise 17 puanda kaldı.

Stat: Şanlıurfa GAP

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz
Elazığspor - Gençlerbirliği maçının ardından
Gianni Infantino'dan VAR ve 3 Temmuz açıklaması
Bakan Kasapoğlu: "Müjdelerimiz olacak"
Futbolda haftanın programı
MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik
1. Lig Kulüpler Birliği'nden Demirören'e ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿