Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
16 Şubat Cumartesi:
16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)
17 Şubat Pazar:
13.00 1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Batman 19 Mayıs)
14.30 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig
16 Şubat Cumartesi:
13.00 Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Samsun Atatürk)
13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor (Hasandağı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
17 Şubat Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)
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