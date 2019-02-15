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Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

16 Şubat Cumartesi:

16.00 Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango (Süleyman Seba)

17 Şubat Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Batman 19 Mayıs)

14.30 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig

16 Şubat Cumartesi:

13.00 Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Samsun Atatürk)

13.00 Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor (Hasandağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)

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