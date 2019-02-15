Voleybolda haftanın programı açıklandı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
17 Şubat Pazar:
14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
17.30 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
16 Şubat Cumartesi:
14.00 Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)
16.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
17.00 Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe (Arhavi)
17 Şubat Pazar:
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray (Ali Yücel)
16.30 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)
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