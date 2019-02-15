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Voleybolda haftanın programı açıklandı
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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Voleybolda haftanın programı açıklandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta, Efeler Ligi'nde ise 18. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 19. hafta müsabakaları oynanacak. Efeler Ligi'ne ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

17 Şubat Pazar:

14.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

17.30 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

Efeler Ligi

16 Şubat Cumartesi:

14.00 Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

17.00 Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe (Arhavi)

17 Şubat Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray (Ali Yücel)

16.30 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)

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