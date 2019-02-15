İtalyanlar para saçıyor

FIFA, ara transfer dönemi raporunu yayınladı. Raporda İtalyanların para saçtığı dikkat çekerken İngilizler ise geçen senelere göre sessiz kaldı.

Serie A kulüplerinin harcaması geçen seneye göre yüzde 459’luk bir artış yaşadı. Ocak ayı transfer döneminde İtalyanlar 144.6 milyon dolar harcarken geçen sene bu rakam sadece 25.9 milyon dolardı.



Ara transfer döneminin en dikkat çeken transferini Milan gerçekleştirdi. Rakam net açıklanmadı fakat İtalyan medyasına göre Krzystof Piatek Genoa’dan Milan’a yaklaşık 35 milyon Euro’ya transfer oldu. Milan’ın Flamengo’dan transferi Lucas Paqueta da bir başka dikkat çeken imza oldu.

İngiliz kulüplerinin harcaması ise geçen seneye göre yüzde 65 düştü. Buna karşın ikinci sırada yer aldı.

Almanya ise en çok para harcayan üçüncü lig oldu. Bundesliga ekipleri ara transfer döneminde 112.5 milyon dolar harcadı. Ama transferde genelde 21 yaş altı futbolcuların tercih edilmesi dikkat çekti.

İtalya, İngiltere ve Almanya’dan sonra sıralamada İspanya ve Fransa geldi.

Dünyanın en büyük 5 liginde ara transfer döneminde toplam 642.8 milyon dolar harcandı.

Bu 5 ligin dışında en çok parayı Meksika kulüpleri harcadı. 58.5 milyon dolarlık harcamayı Suudi Arabistan ve Türkiye takip etti. Suudi Arabistan 49.2 milyon dolar harcarken Türk kulüpleri ara transfere 34.2 milyon dolar ayırdı.

