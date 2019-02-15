Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü 36. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 96 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 6 randevuda elde etti.
Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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