Bir Napoli Masalı: Marek Hamsik

İtalya’ya geldiğinde takvim yaprakları 2004’ü gösteriyordu. Ülkesi Slovakya’nın en başarılı takımlarından Slovan Bratislava’dan ayrılan Marek Hamsik, bundan 15 yıl önce İtalya’ya adım attı ve Brescia’nın altyapısına transfer oldu. Burada geçen 3 yılın ardından 5.5 milyon euro’ya Napoli’ye imza atan Hamsik, bu şehirde böyle bir efsane olacağını kuşkusuz tahmin etmiyordu.



2007’den beri tam 12 yıldır Napoli’de oynayan ve artık tamamen kulüple özdeşleşen Hamsik, kulüp tarihinde bu formayı en çok giyen ve en çok gol atan futbolcu. Diego Armando Maradona’ya ait 115 gollük rekoru Aralık 2017’de kıran Slovak futbolcu, Kasım ayında da Giuseppe Bruscolotti’nin 551 maçlık forma giyme rekorunu kırmayı başardı.

Chelsea’ye geçen Maurizio Sarri’nin döneminde Napoli’deki en verimli zamanını geçiren 31 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sisteminde yer bulmakta zorlandı. İtalyan teknik adam, ona daha defansif bir rol biçti ve zaman zamanda yedek kulübesine çekti. “Hamsik’in kadroda bir yedeği yok fakat takımda rolü farklı özelliklerde yorumlayan başka oyuncularımız var” açıklamasını yapan Ancelotti, Slovak futbolcunun Çin ile teması üzerine de “Hamsik bu takımda tarih yazdı. Kulübün saygısını sonuna kadar hak etti. Gitmek istiyorsa bizim üstümüze düşen görev onun mutlu olmasını sağlamak” diye konuşmuştu.



Aynı zamanda Slovakya Milli Takım formasını da giyen Hamsik, Napoli ile birlikte üç kupa kazandı. Maradonalı yılların ardından Napoli, en başarılı sezonlarını onun döneminde yaşadı.



Hamsik artık kariyerini İtalya'dan çok uzakta, Çin'de sürdürecek.