Özdilek: "Hakemlerin objektif olmalarını istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hakemlerin müsabakalarda sadece gördüklerini çalmalarını istediklerini belirterek, "Biz sadece objektif olmalarını istiyoruz. Son oynadığımız müsabakada Cüneyt (Çakır) hoca müthiş bir maç yönetti." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahalarında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşma için söylenecek ve konuşulacak çok fazla şeyin olmadığını dile getiren Özdilek, "Bizim açımızdan önemli bir müsabaka. Rakibimizden daha fazla ihtiyacımız var, bu aşikar. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda tüm maçların zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Özdilek, takımın başında olduğu 13 haftalık süreçte özellikle dış saha performanslarının daha iyi olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Sahamızda, oyunun haricinde dış etkenlerin de dahil olduğu maçlar oynadık. Bunlar bizi sıkıntıya soktu. Oyunsal anlamda bir sıkıntımız yok. Bugün itibarıyla tüm yoğunluğumuzu hafta sonu oynayacağımız Sivasspor maçına vereceğiz. Özellikle deplasmanda iyi sonuçlar alabilen bir takıma karşı oynayacağız. Rakiplerden daha fazla istememiz, mücadele etmemiz gerekiyor ki bir adım önlerine geçelim. Bunu deplasmandaki son maçta öne çıkardık. Lig liderine karşı galibiyeti kaçırdığımız bir müsabaka oynadık."

İklim koşullarının Demir Grup Sivasspor maçında kendilerini zorlayacağını aktaran Özdilek, "Havalar da çok enteresan, bugüne kadar inanılmaz güzel gidiyordu. Maç günü itibarıyla sıfırın altında 15-20'ler gibi görünüyor. O da bizim oyun anlayışımıza ve pas trafiğimize etki ediyor. Umarım pazar günü bunun da üstesinden geliriz. Tek düşüncemiz, odaklandığımız nokta galibiyet. Tek yürek olarak bu maça hazırız." ifadelerini kullandı.

"Cüneyt hoca müthiş bir maç yönetti"

Mehmet Özdilek, hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Hakemlerin sadece gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Ne lehimize ne aleyhimize, farklı bir düşünce içinde olmadık. Düşüncelerini ifade etmesinler, gördüklerini çalsınlar. Canımız yandı mı, yandı. Belki de bu ligde canı en çok yanan takımlardan biriyiz. Birçok takımın canı yanınca herkes bunu sözlü olarak ifade etmeye çalıştı. Biz sadece objektif olmalarını istiyoruz. Son oynadığımız müsabakada Cüneyt (Çakır) hoca müthiş bir maç yönetti. Gol yiyip gol de atabilirdik, bunlar önemli değil. Önemli olan oyunun akışına destek vermek. Çünkü oynamaya çalışan bir takımız. Rakip de oynamaya çalışan bir hüviyette olursa bu kez futbolun güzelliği ortaya çıkıyor."

"Şenol Güneş değer verdiğimiz bir teknik adam"

A Milli Futbol Takımı'nda karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yerine ismi geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten övgüyle söz eden Özdilek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kim gelirse gelsin ülke futboluna değer katması çok önemli. Şenol hoca da bu ülkenin çok tecrübeli, geçmişi çok güçlü, sevdiğimiz, saydığımız ve değer verdiğimiz bir teknik adamı. Bunun kararını ben vermiyorum, federasyon başkanı ve yönetim kurulu veriyor. Onların verdiği karara saygı duymak lazım. Ben hep, 'Türk Milli Takımı'nın başında Türk antrenör olmalı.' diye söylemiştim. Bunun tercihini federasyon yapacaktır."