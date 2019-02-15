Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne Erkekler Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verilirken Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ise 22. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16 Şubat Cumartesi:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

17 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Servet Tazegül)

16.00 Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

15 Şubat Cuma:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

16.00 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)

16 Şubat Cumartesi:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Muradiye)

16.00 Ankara DSİ-Petkimspor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Karesispor-Semt77 Yalova Belediyespor (Kurtdereli)

17 Şubat Pazar:

17.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Düzce Belediyespor (Mimar Sinan)

17.00 Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

15 Şubat Cuma:

14.00 Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik (Mersin Üniversitesi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Arı Koleji Olimpik)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16 Şubat Cumartesi:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbulgücü (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-A Koleji (Elazığ İl Özel İdare)

17 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın (Ahmet Cömert)