﻿
Soldado'nun cezası belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SOLDADO'NUN CEZASI BELLİ OLDU

Soldado'nun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.

269 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusuna İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüplerine tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamlayan Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlarının ise misafir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarıldı.

Kurul ayrıca stada biletsiz seyirci alınmasından dolayı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 100 bin, Merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 25 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 35 bin, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 30 bin, Trabzonspor'a 20 bin, Atiker Konyaspor'a 30 bin, Göztepe'ye takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ali Koç'tan Yıldırım Demirören açıklaması
Obradovic: "Kazandığımız için mutluyuz"
Fenerbahçe Beko yarı finalde
Fenerbahçe çeyrek final biletini kaptı
MHK'da toplu istifa
Fenerbahçe'nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿