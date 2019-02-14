Soldado'nun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusuna İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüplerine tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamlayan Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlarının ise misafir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarıldı.

Kurul ayrıca stada biletsiz seyirci alınmasından dolayı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 100 bin, Merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 25 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 35 bin, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 30 bin, Trabzonspor'a 20 bin, Atiker Konyaspor'a 30 bin, Göztepe'ye takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin lira para cezası verdi.