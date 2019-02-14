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Ali Koç'tan Yıldırım Demirören açıklaması
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ALİ KOÇ'TAN YILDIRIM DEMİRÖREN AÇIKLAMASI

Ali Koç'tan Yıldırım Demirören açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "iddaa" ihalesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.

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Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç, kamuoyunda "iddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihaleyle ilgili soruyu da cevapladı.

Bir basın mensubunun "İhalede en iyi teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimine Yıldırım Demirören'in de ortak olduğu söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Yıldırım Demirören, uzun yıllar hem kulüp başkanlığı hem de federasyon başkanlığı yapan biri. Çok tecrübeli bir isim. Başkanlık için doğru bir profildi. İhaleden sonra Yıldırım Bey'in devam etmemesi gerekir. Seçimlere birkaç ay kaldı ama bugünden itibaren devam etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir."

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