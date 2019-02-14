Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Cihat Arslan, "MKE Ankaragücü maçını kazanıp çıkışa geçeceğimizi düşünüyordum ancak takımın bensiz de kazanacağına inanıyorum." dedi.
Arslan, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 7. haftada göreve geldiğini hatırlatarak, bu süreçte bir çok şanssızlık yaşadıklarını söyledi.
14 hafta boyunca tek stoperle mücadele ettiklerini hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:
"Şanssızlıklar nedeniyle problemler yaşadık. Ancak burada başarısızlık bir kişiye mal edilemez. Bu sezon göreve gelirken bana 3 yıl önce haksızlık yaptıklarını söylediler. Maalesef ikinci kez haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Şanssızlıklarımız olmasa ve tam kadro mücadele edebilmiş olsak herkesi yenebilecek kapasitemiz vardı. MKE Ankaragücü maçını kazanıp çıkışa geçeceğimizi düşünüyordum ancak takımın bensiz de kazanacağına inanıyorum. Oyun kalitemiz her geçen yükseliyordu. Oyuncu grubuna kalan maçlarda başarılar diliyorum."
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