Ankaragücü'nün alt yapısından kötü bir haber daha

Son aylarda altyapıdaki sorunları nedeniyle gündemden düşmeyen Ankaragücü’nde bir kötü haber de U21 takımından geldi.

Ankaragücü U21 takımı, son oynanan Kasımpaşa karşısında cezalı oyuncu oynattığı için PFDK’nın verdiği karar doğrultusunda 3-0 yenik sayıldı.

Öte yandan, cezalı oyuncuyu oynattığı için takımın teknik direktörü Yüksel Seyhan ve cezalı olduğu halde maçta oynayan Emre Ünal’a 4 maç ceza verildi.

A takıma oyuncu kazandırma noktasında en önemli yer olan U21 Ligi’nde başarılı bir sezon geçiremeyen Ankaragücü ise 21. hafta sonunda 15. sırada yer alıyor.

U19 ve U17 Ligi’nde de başarılı bir görüntü çizemeyen Ankaragücü’nde Altyapı ve Gelişim Sorumlusu olarak görev yapan Sadık İşcanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ankaragücü’nün 10 yılı garanti altında” yorumunda bulunmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından bu tip kötü haberlerin gelmesi ise farklı bir tartışmayı ortaya çıkardı.

Süper Lig’de oynanan maçta Kalecisi Altay Bayındır haricinde sahaya 10 yabancıyla çıkan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, altyapıdaki sorunlara dem vurarak, “Altyapıdan A takım seviyesinde oyuncu bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.

Sarı-Lacivertli takımın alt yapısı konusunda üst üste gelen olumsuz gelişmeler sonrasında Ankaragücü yönetiminin ne gibi tedbirler alacağı ise merakla beklenen haberler arasında yer aldı.