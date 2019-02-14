Mustafa Kaplan: "Futbolcularımız büyük oranda adaptasyon sağladı"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Akhisarspor maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Camia olarak galibiyete kenetlenip Kasımpaşa maçından 3 puan aldıklarını ifade eden Kaplan, aynı başarıyı Akhisarspor karşılaşmasında da göstermek istediklerini söyledi.
Futbolcuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Kaplan, “Kasımpaşa karşılaşmasında futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Alınan bu galibiyet camiamıza ve takımımıza büyük bir moral kaynağı oldu. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda takıma adaptasyon sağladılar. Akhisarspor karşılaşmasında, Kasımpaşa maçında sakatlanan Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Thibault Moulin’nin dışında bir eksiğimiz yok. Hedefimiz galip gelmek ve bunun için çalışmalarımızı en verimli şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
“Taraftarlarımız 12. Gücümüz”
Ankaragücü taraftarlarının takımın 12. gücü olduğunun altını çizen Kaplan, “Tüm taraftarlarımız birlik ve beraberlik içinde takımımıza destek olmalı. Ankaragücü müthiş ve coşkulu bir taraftar kitlesine sahip. Onların desteği ile çok önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.
“Adil bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum”
Son zamanlarda kamuoyunun çok konuşulan konularından biri olan hakemler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaplan, “Hakemlerimiz çok yoğun eleştiriler alsa da bu konu hakkında ben herkes gibi düşünmüyorum. Futbolcular ve teknik adamlar nasıl baskı altındaysa hakemlerimizde aynı stres ve baskıyı yaşıyorlar. Bir iki hakem arkadaşımızın yaptığı hatayı tüm hakemlere mal etmeyi doğru bir davranış olarak görmüyorum. Hatasız bir maç yönetildiğinde basında ve camialar arasında sadece “ iyi bir maç çıkarttı” diyerek geçiştiriyoruz. Bu konuda öz eleştiri yapmalıyız. Onlarda Türk futbolunun birer ferdidir. Yapılan yanlışlar, hatalar var mı ? Var elbette ama bu duruma karşı linç kampanyası yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Her zaman destek olunmalı ve öz eleştiri yaparken de adil olunmalıdır. Ben kendi adıma hakemlerimize güveniyorum ve daha adil bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Akhisar maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 22. Haftasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.
Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.
Pinto sakat, Moulin cezalı
Akhisarspor karşılaşmasında, Kasımpaşa maçında sakatlanan Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Thibault Moulin forma giyemeyecek.
Sarı-Lacivertli takım, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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