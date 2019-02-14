Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda kaldı

Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı aldı.
Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar. Şimdi de hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçı sahada kazanır ya da kaybedersin." yorumunda bulundu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.