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Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda kaldı
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PANATHİNAİKOS-OLYMPİAKOS MAÇI YARIDA KALDI

Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda kaldı

Yunanistan Kupası yarı final maçında Olympiakos, hakem kararlarına tepki olarak ikinci yarıya çıkmadı.

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Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı aldı.

Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar. Şimdi de hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçı sahada kazanır ya da kaybedersin." yorumunda bulundu.

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