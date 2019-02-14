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Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı
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BEŞİKTAŞ, SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yağmur altında devam etti.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Ardından antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.  

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