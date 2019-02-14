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Antalya'da Muay Thai rüzgarı
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ANTALYA'DA MUAY THAİ RÜZGARI

Antalya'da Muay Thai rüzgarı

Antalya'da 18-23 Şubat tarihlerinde yapılacak turnuvada bin 600 sporcu mücadele edecek.

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Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
 
Türkiye Muay Thai Federasyonundan yapılan açıklamada, Kervansaray Otel Lara'daki organizasyonda bin 600 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.
 
Turnuvada, bu yıl Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında mücadele edecek milli sporcuların da belirleneceği kaydedildi.
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