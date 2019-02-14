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Yağlı Güreş Kurultayı Balıkesir'de düzenlenecek
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YAĞLI GÜREŞ KURULTAYI BALIKESİR'DE DÜZENLENECEK

Yağlı Güreş Kurultayı Balıkesir'de düzenlenecek

Yağlı Güreş Kurultayı, 15-17 Şubat tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 360 hakem, 17 başpehlivan, 36 cazgır, 25 yağlı güreş ağası ile organizatörlerin katılacağı kurultayda yağlı güreşin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak.
 
Kurultayda, yeni eklenen kurallar, hakem ve müsabaka talimatları, puanlama sistemi, basınla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecek.
 
2019 yağlı güreş takvimi ile temel stratejilerin belirleneceği kurultayda ayrıca yağlı güreş hakem ve cazgırlarının seviye tespiti ve değerlendirmeleri yapılacak.
 
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