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Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YARI FİNALE YÜKSELDİ

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

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Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Türk temsilcisi, Yunanistan'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi Kanti (İsviçre)-GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Rafael Gonzalez Tabares (İspanya), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Lopez, Gözde Dal İrgi, Nikolova, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Seda Türkkan)

AO Thiras: Emmanouilidou, Grbac, Merteki, Field, Pilepic, Kalantaridou (Artakianou, Kosmidou, Panagiotidou, Xanthopoulou)

Setler: 25-16, 25-15, 25-19

Süre: 71 dakika (23, 22, 26)

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