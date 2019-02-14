Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.
Türk temsilcisi, Yunanistan'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi Kanti (İsviçre)-GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibi olacak.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Rafael Gonzalez Tabares (İspanya), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Lopez, Gözde Dal İrgi, Nikolova, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Seda Türkkan)
AO Thiras: Emmanouilidou, Grbac, Merteki, Field, Pilepic, Kalantaridou (Artakianou, Kosmidou, Panagiotidou, Xanthopoulou)
Setler: 25-16, 25-15, 25-19
Süre: 71 dakika (23, 22, 26)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.