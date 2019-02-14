Benifica, Galatasaray maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Portekiz temsilcisi Benfica, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray ile yarın Türk Telekom Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçına çıkacak olan Benfica, bu maçın hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma idmanı yaptı.

Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışıldı. Benfica'nın Galatasaray karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Vlachodimas - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro - Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva - Joao Felix, Seferovic. Benfica'da Jardel, Jonas, Grimaldo ve Pizzi'nin sakatlıkları bulunuyor.