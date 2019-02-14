Icardi'nin kaptanlığı alındı

İtalya kulübü Inter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığının alındığını açıkladı.
Inter Kulübü, Icardi'nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic'in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.
Ayrıca Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.
Real Madrid başta olmak üzere transferde ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.
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