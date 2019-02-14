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FIFA Futbol Yönetim Zirvesi İstanbul'da başladı
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FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ İSTANBUL'DA BAŞLADI

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi İstanbul'da başladı

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı.

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İstanbul'da 15 Şubat'a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Servet Yardımcı: FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu; "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye'de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum."

Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya günün anısına adının yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Kasım 2016'dan bu yana FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuların yapıcı bir ortamda görüşülüp tartışıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu zirveye İstanbul, Kasım 2017'de de ev sahipliği yapmıştı.

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